Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Die Tower Barracks waren am Freitag das Ziel eines Protestzuges der Friedensfreunde. Diese demonstrierten gegen das Manöver Defender 2021 und blockierten die Zufahrt zum US-Depot. Rund 100 Teilnehmer waren nach Veranstalterangaben dabei.

Die Vorsitzenden der Schützenvereine haben sich erneut in einer Videokonferenz zusammengeschaltet. Die aktuelle Schützenfest-Saison ist zur Hälfte abgesagt, die Vereine, die im Juli feiern, haben die Entscheidung noch verschoben.

Von Bienen und dem Glücklichsein: Am Sonntag feiert Pfarrer Aloys Rohlmann in Buldern seinen 80. Geburtstag. In der Wochendausgabe der DZ blickt der Seelsorger zurück auf sein Leben - und verrät, was dabei für ihn nie fehlen durfte.

Das neue Corona-Schnelltestzentrum im einsA ist geöffnet: montags bis freitags 9 bis 13 Uhr, Montag, Mittwoch und Freitag 15 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 14 Uhr. Wer sich nicht über die App oder online anmelden kann, kann vorbeikommen, muss unter Umständen aber etwas warten. Eine Übersicht über alle Teststellen in der Stadt gibt es in der aktuellen DZ-Ausgabe.

Die Inzidenz im Kreis Coesfeld sinkt weiter: Am Freitag lag sie bei 69,4. Auch bei der Anzahl der aktiven Fälle gab es einen deutlichen Rückgang, sowohl in Dülmen als auch auf Kreisebene.

Eigentlich sollte heute das Ausstellungsprojekt RuhrDing am Silbersee II eröffnet werden. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage wurde das jedoch verschoben. Einen neuen Termin gibt es noch nicht.

Ein Rohrbruch an der Hauptstraße in Rorup sorgt derzeit für Verkehrsbehinderungen. Am Freitagvormittag sperrte die Stadt die Straße in Richtung Billerbeck halbseitig, und zwar ab der Einmündung Schulstraße. Hier steht jetzt eine Baustellenampel.

Auf dem Fußballplatz musste sich Ahmed Ibrahim bisher keine rassistischen Beleidigungen anhören. Alltags-Rassismus ist für den Mann aus dem Libano aber s ein Thema. Zur Causa Jens Lehmann hat Rödders Trainer eine klare Meinung.

Wetter:

Heute erst meist freundlich, am frühen Nachmittag mehr Wolken, gelegentlich leichter Regen bei 15 bis 16 Grad. Im Tagesverlauf lebt der Südwind mäßiger auf.

Verkehr:

Sperrung der L 600 ab dem Abzweig von der B 474 bis zur Kreuzung Roruper Straße/Rekener Straße bis Montagfrüh, 4 Uhr. Weiträumige Umleitungen sind ausgeschildert.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt, darunter Marktplatz und Marktstraße.