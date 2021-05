Eine Brandmeldeanlage in der Hauptstelle der Sparkasse Westmünsterland am Overbergplatz löste am Freitagmittag gegen 13.40 Uhr einen Einsatz der Feuerwehr aus. In der Filiale war eine Vernebelungsanlage losgegangen, die in Geldautomaten angebracht ist. Diese Sicherungsmaßnahme, unter anderem gegen Automatensprengungen sorgt für eine schnelle Vernebelung.

Gleichzeitig löste der Nebel eine Brandmeldeanlage aus. Die Feuerwehr sorgte für eine Durchlüftung der Räumlichkeiten. Der SB-Bereich der Filiale konnte kurzzeitig nicht genutzt werden. Mitarbeiter einer Fachfirma waren ebenfalls schnell vor Ort, um nach der Ursache für die fälschlich ausgelöste Vernebelungsanlage zu suchen.