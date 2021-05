Die Entwicklung bei den Corona-Zahlen vor Ort geht weiter in die richtige Richtung: Auf Kreisebene stehen 21 neue Fälle 40 Genesenen gegenüber. In Dülmen haben sich fünf Personen neu angesteckt, während zwölf ihre Infektion überstanden haben. Dementsprechend sinkt auch die Anzahl der aktiven Fälle. Kreisweit sind es derzeit 347 (20 weniger als am Vortag), in Dülmen 81 (minus sieben).

Diese Entwicklung macht sich auch beim Inzidenzwert bemerkbar, der am Freitag bei 69,4 lag und damit im Vergleich zum Donnerstag (73,0) erneut leicht gesunken ist. Allerdings wurde am Freitag auch ein weiterer Todesfall gemeldet: In Coesfeld ist eine Person nach einer Covid-19-Erkrankung verstorben.