Ein Rohrbruch an der Hauptstraße in Rorup sorgt derzeit für Verkehrsbehinderungen. Im Laufe des Vormittags wird die Stadt die Straße in Richtung Billerbeck halbseitig sperren, und zwar ab der Einmündung Schulstraße.

„Eine Baustellenampel wird eingerichtet“, berichtet Stadtsprecherin Stefanie Kannacher. Die Hauptstraße kann also weiterhin in beide Fahrtrichtungen genutzt werden.“ Es könne allerdings zu Rückstaus an der Ampelanlage kommen.

Dauer der Sperrung ist noch unklar

Was Autofahrer beachten müssen: Sobald die Baustellenampel steht, ist es nicht mehr möglich, von der Schulstraße auf die Hauptstraße abzubiegen. Anwohner der Schulstraße und des Wortkamps werden daher gebeten, über die Pastor-Rück-Straße und die Limberger Straße auszuweichen.

Wie schwer der Schaden nach dem Rohrbruch ist, steht noch nicht fest. Daher ist auch unklar, wie lange die Reparaturarbeiten dauern werden. Diese könnten sich bis zu einer Woche hinziehen, so die Stadt.