Die entsprechende Urkunde vom Verein „Transfair“ nahmen nun Bürgermeister Carsten Hövekamp sowie Elvira Lipp und Helmut Tissen vom Vorstand des Eine-Welt-Ladens entgegen. Gemeinsam freuten sie sich über das Jubiläum, das im Sommer ansteht. Im Jahr 2011 hatte Dülmen den Titel als „Faire Stadt“ erstmals erhalten, war damit unter den ersten 50 „Fairtrade Towns“ in Deutschland.

Heute gibt es bundesweit rund 730 solcher Kommunen. Um den Titel tragen zu dürfen, mussten damals wie heute bestimmte Kriterien erfüllt sein. Dazu zählt eine große Anzahl von Geschäften, die fair gehandelte Waren verkaufen, ein Netz von Akteuren des Fairen Handels, zum Beispiel Schulen und Kirchengemeinden, sowie Medien- und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema. Erneut hatte sich Helmut Tissen die Mühe gemacht, die erforderlichen Nachweise zusammenzutragen.

Der Verdienst des Eine-Wel-Ladens

„Dass wir in Dülmen bald ein Jubiläum als Faire Stadt feiern können, ist vor allem ein Verdienst des Eine-Wel-Ladens, seines Teams und seiner Kooperationspartner“, betont Bürgermeister Carsten Hövekamp und dankte allen Beteiligten für ihr Engagement. Der Verein habe nicht nur die erforderliche Recherchearbeit für die Rezertifizierung geleistet, sondern trage auch dazu bei, dass das Thema „Fairer Handel“ in Dülmen stets präsent sei. „Unsere Bürger wissen das Angebot des Eine-Welt-Ladens zu schätzen, insbesondere zu Corona-Zeiten“, so der Bürgermeister.

„Unsere Kunden sind auch in den vergangenen Monaten weiter zu uns gekommen oder haben Waren zur Abholung bestellt“, erzählte Elvira Lipp vom treuen Zuspruch der Dülmener, aber auch von auswärtigen Kunden. Begeistert berichtete sie gemeinsam mit Helmut Tissen auch von der weiteren Arbeit des Vereins, vom Austausch mit anderen Fairtrade-Akteuren und erfolgreichen Hilfsprojekten. So habe der Eine-Welt-Laden mit Sonderspenden von rund 7000 Euro Kooperativen auf der ganzen Welt unterstützen können, die unter der Corona-Pandemie besonders zu leiden haben.