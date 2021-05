Das „Gewächshaus“ ist eröffnet, die ersten Glühwürmchen sind eingeflogen. Nein, es geht nicht um ein Naturschutzprojekt – sondern um die neuen Räumlichkeiten des Kinderhauses am Wemhoff in Buldern. Da die Kita nicht mehr genug Platz für weitere Gruppen bot, musste eine Lösung her: Die zusätzlichen Räume (denen das Kita-Team den Namen „Gewächshaus“ gegeben hat) stehen in unmittelbarer Nähe auf dem ehemaligen Kindergartengelände am Pastoratsweg. Sie bieten mit Spiel-, Schlaf-, Wickel- und Sanitärräumen Platz für zwei U3-Gruppen.

Die „Glühwürmchen“ sind am Montag eingezogen, die „Grashüpfer“ folgen am 1. August. „Wir freuen uns riesig, dass wir jetzt starten können. In den kommenden Wochen wird noch das Außengelände neugestaltet und mit Spielgeräten versehen“, erklärt Gabi Diekmann. Die Leiterin des Kinderhauses hatte den Eltern bereits in der vergangenen Woche die Räume vorgestellt.

Zur Eröffnung warfen dann auch Ortsvorsteher Christoph Wübbelt und Norbert Dikomey, Fachbereichsleiter Jugend und Familie der Stadt Dülmen, einen Blick in das Gewächshaus. „Allen Eltern kann jetzt eine Betreuung ihrer Kinder vor Ort angeboten werden. Das ist eine gute Lösung für die Zeit, bis eine weitere, neue Kita in Buldern fertig gestellt ist“, erläutert Dikomey.