So berichtete der Hiddingseler Fotograf Tim Marquardt, der zusammen mit seinem Bruder und Geschäftspartner Sven Marquardt gekommen war, nicht nur über den abwechslungsreichen, zugleich fordernden Berufsalltag, der die Brüder zu Terminen in der ganzen Welt führt.

Er sprach auch über eine schwere Erkrankung im vergangenen Jahr, die gut behandelt werden konnte, weil sie rechtzeitig erkannt worden war. Tim Marquardt verband das mit einem eindringlichen Appell an die männlichen Zuhörer und Zuschauer, regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen und sich um seine Gesundheit zu kümmern.

Ebenso gewährte Unterhaltungskünstler Harry Wijnvoord in dem Gespräch mit Lisa Stremlau Einblicke in sein Privatleben. So erzählte er, dass er dem RTL-Dschungelcamp sein Leben verdanke. Warum? Weil er in Vorbereitung auf die Reality-Show sich gründlich untersuchen lassen musste. Dabei seien bei ihm Diabetes und Bluthochdruck festgestellt worden. Dank guter medizinischer Betreuung und konsequenter Umstellung der Lebensweise gehe es ihm wieder gut, sagte er.

Zum Auftakt der Sendung bat Lisa Stremlau die Gäste, in einer Schweigeminute an den verstorbenen DZ-Redaktionsleiter Markus Michalak zu erinnern. Er war Gast in ihrer ersten Sendung vor einem Monat gewesen. „Wir haben ihn als einen humorvollen und lebensfrohen Menschen kennengelernt“, so Stremlau.

Die ausführliche Berichterstattung über den Gesprächsabend, an dem außerdemdie frühere Chefärztin der Christophorus-Kliniken Dr. Irmgard Greving sowie die Unternehmerin Helen Swetlik teilgenommen hab

en, ist in der Montagsausgabe der DZ nachzulesen.