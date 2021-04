Es war leider absehbar: Die Bahnhof-Brücke wird nicht rechtzeitig fertig, um am 15./16. Mai über die Gleise gehoben zu werden. Das teilte die Arbeitsgemeinschaft Echterhoff/Rohlfing, die für den Bau verantwortlich ist, jetzt der Stadt schriftlich mit.

Und jetzt? Für eine neue Sperrpause laufen bereits Gespräche zwischen Stadt und Bahn. Stadtbaurat Markus Mönter verrät im DZ-Interview, dass er gute Chancen für einen zweiten Termin noch in diesem Jahr sieht. In dem Fall sei es weiter möglich, die Frist für den Bahnhof-Umbau bis November 2022 einzuhalten, an der Millionen Euro an Fördergelder hängen.

Warum derzeit nicht gearbeitet wird

Derzeit allerdings ruhen auf der Brücken-Baustelle die Arbeiten. Solange nicht alle Nachweise vorliegen, hat die Stadt dem Unternehmen hier jede Arbeit untersagt.

„Das, was da liegt, ist komplett und vollumfänglich mängelfrei und vertragskonform“, betont hingegen Richard Rohlfing vom gleichnamigen Stahlbauer, gegenüber der DZ.

Krisengespräch zwischen Stadt und Stahlbauer

Am Freitagnachmittag trafen sich die beiden Geschäftsführer von Rohlfing und Echterhoff mit Bürgermeister Carsten Hövekamp, Stadtbaurat Markus Mönter, den zuständigen Fachbereichs- und Abteilungsleitern sowie dem von der Stadt eingeschalteten Anwalt zum Krisengespräch. Beide Seiten wollten einen Rechtsstreit vermeiden, so Mönter - denn der könnte sich über Jahre hinziehen.

Ein ausführliches Interview mit Markus Mönter über die genauen Probleme beim Brückenbau, die neue Sperrpause und vor allem über Haftungsfragen lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Samstag.