Das müssen Sie wissen:

Wie geht es weiter mit dem Brückenbau am Dülmener Bahnhof? Das war am Freitagnachmittag Thema bei einem Gespräch von Stadtspitze und den Unternehmen, die die Brücke bauen. Klar ist: Die Sperrpause Mitte Mai wird nicht zu halten sein. Wie genau gerade die Lage am Bahnhof ist, erläutert zudem Stadtbaurat Markus Mönter im Interview mit der DZ in der Samstagsausgabe.

Nach nur etwas mehr als einer Woche eröffnet schon das zweite „Drive in“-Testcenter in Dülmen. Es ist am Freizeitbad düb gelegen und mit drei Durchfahrten ausgestattet, einer mehr als am Joy‘n us. Am heutigen Samstagmorgen geht es los.

Per Losverfahren vergibt der Kreis Coesfeld 800 Astrazeneca-Impfdosen. Bewerben können sich alle über 60 Jahren - und zwar ab sofort. . Für dieses Kontingent können sich noch bis Sonntag 17 Uhr ausschließlich Personen ab 60 Jahren über die Seite impfen.kreis-coesfeld.de registrieren.

Vermutlich wird in Dülmen die Zahl der aktiven Corona-Fälle wohl bald erstmals dreistellig sein. So wurden am Freitag 99 ative Infektionen gemeldet. Weiter gesunken ist hingegen die Kreis-Inzidenz.

Letzte Einzelheiten haben Kunstrasenplatz-Bauer Dieter Tartemann und der Vorstand der DJK Dülmen besprochen. Am 17. Mai soll Spatenstich sein und dann soll die Umwandlung des Aschenplatzes in eine Kunstrasen-Fläche zeitnah erfolgen.

Wetter:

Heute scheint neben teils lockeren, teils kompakteren Wolkenfeldern gelegentlich die Sonne, meist trocken bei 14 bis 15 Grad. Schwacher, teils mäßiger West bis Südwestwind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.