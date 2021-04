Vor einer Woche hat am Joy’n us die erste Corona-„Drive in“-Teststelle in Dülmen eröffnet (DZ berichtete). Nun folgt bereits die zweite. Auf dem sonstigen Stellplatz für Wohnmobile neben dem Freizeitbad, eröffnet am Samstag, 1. Mai, das Unternehmen Preventim ein weiteres Test-Areal. Los geht es um 8 Uhr.

Wie am Joy’n us werden auch Fußgänger und Fahrradfahrer am düb „versorgt“ werden. Lkw passen von der Höhe in keine der drei Testdurchfahrten, aber ihre Lenker müssen dennoch nicht ungetestet wieder die Rückfahrt antreten. „Jeder kann sein Fahrzeug auf einer der nahe gelegenen Parkflächen abstellen, bevor er sich testen lässt“, sagt Tim Nieswandt, Preventim-Mitarbeiter und als Dülmener Initiator des neuen Testzentrums.

Anmeldung nur per Handy

Eine Anmeldung ist nur über Handy möglich - entweder über die Chayns-App oder, indem man duelmen.testet.nrw (ohne „www.“) ins Handy tippt. Der Test ist umsonst, die Kosten übernimmt der Bund. Für das neueste Testzentrum in Dülmen sucht Preventim noch Mitarbeiter. Medizinische Kenntnisse seien nicht vonnöten, so Tim Nieswandt, die neuen Kollegen würden von den Johannitern geschult.

Bis auf Weiteres hat das Impfzentrum am düb aber samstags, sonntags und an Feiertagen jeweils von 8 bis 18 Uhr geöffnet. An Werktagen kann man zwischen 6 und 20 Uhr vorbeifahren oder sich zu Fuß testen lassen.

www.corona.chayns.de