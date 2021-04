Der Schotterberg ist aufgetürmt, Pflastersteine liegen bereit, erste Untersuchungen der Archäologen sind bereits gelaufen: Auf dem Marktplatz startet in der kommenden Woche endgültig die Umgestaltung. Nach Ostern hatten bereits die Vorarbeiten dafür begonnen (DZ berichtete).

Kleiner Umweg zu Rathaus

Jetzt aber geht es richtig los. Und das hat Folgen: Der Marktplatz sowie Teile der Marktstraße werden hierfür abgesperrt, teilte am Freitag die Stadt mit. Wer ins Rathaus möchte, muss dann einen kleinen Umweg in Kauf nehmen. Über die Rathausgasse und den Markt der Möglichkeiten am einsA ist der Eingang in der neuen Scharre, wo sich der Zugang zum Bürgerbüro befindet, zu erreichen.

Mit Beginn der Bauphase wird zunächst das Marktplatz-Pflaster großflächig aufgenommen, anschließend müssen Strom- und Wasserleitungen verlegt werden. „In einem zweiten Schritt folgt dann die neue Marktplatz-Oberfläche“, erläutert Stadtsprecher André Siemes.

Mauer und Hecke verschwinden

Im Zuge der Umgestaltung wird auch die bisherige Mauer inklusive Hecke komplett verschwinden. Dafür entsteht eine umlaufende Stufenanlage mit einer integrierten Rampe parallel zur Marktstraße. Von dort wird man später den neuen Platz komplett überblicken können. Auch Spielgeräte sind geplant, unter anderem ein Wassernebelfeld.

Bis zu den Aufbauarbeiten für den Dülmener Winter sollen die Arbeiten am Marktplatz abgeschlossen sein. Kommt es dennoch zu Verzögerungen, wird für die Großveranstaltung eine Pause eingelegt.