Der Name des neuen Hotels ist noch nicht an der Fassade, aber schon auf dem Baustellen-Transparent zu lesen: Weberei Bendix. Damit wird auf die Ursprünge des Hauses verwiesen. Auch im Haus wird immer wieder auf die industrielle Vergangenheit Bezug genommen. So sind etwa die 110 Jahre alten Stahlträger des Gebäudes sichtbar gemacht und nicht hinter Wänden versteckt worden.

Im künftigen Frühstücksraum, der durch hohe Fenster den Blick auf die Lüdinghauser Straße freigibt, ist die ursprüngliche Deckenhöhe von sechs Meter beibehalten worden. Das vermittelt ein ganz besonderes Raumgefühl.

Das Hotel verfügt über 43 Zimmer, Appartements und Ferienwohnungen, größtenteils mit eigener Küche. Viele geben durch die großen Fenster mit den geräumigen Fensterbänken schöne Blicke auf die Dülmener Stadtlandschaft frei.

Willkommen sind im Hotel nicht nur Geschäfts- und Privatreisende. Auch Monteure oder Studenten, die sich einmieten und vielleicht eine Wohngemeinschaft bilden möchten, sind erwünscht.

Ausführliche Berichterstattung, in der auch verraten wird, wer Betreiber des Hotels Weberei Bendix ist, in der Donnerstagsausgabe der Dülmener Zeitung.