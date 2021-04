Das müssen Sie wissen:

Seit das Trident nicht mehr an der Lüdinghauser Straße ist, hat hat sich hinter der markanten Fassade so einiges getan: Denn die unteren drei Etagen des Gebäudes werden zu einem Hotel umgebaut. Bauherren sind Marcus und Frederic Voss. Betreiber des Hotels ist Familie Schnieder, die auch Betreiber der Wellnesshotels Jammertal in Datteln sowie Rimberg in Schmallenberg sind.

Die Zahl der Corona-Fälle in Dülmen nimmt zu und damit steigt der Inzidenzwert weiter. Die 100er-Marke ist nicht mehr weit.

Bauteile für die neue Fußgänger- und Radfahrbrücke am Bahnhof sind geliefert worden. Doch die Stadt hatte die Transportfreigabe verweigert, es fehlen Nachweise.

Vor zwei Jahren hat Daniel Karns das Fleischerfachgeschäft in der Marktgasse übernommen. Die Verlegung des Wochenmarktes zum Königsplatz und weniger Kundschaft in der Innenstadt in Zeiten von Lockdown und Homeoffice haben ihm zugesetzt. Nun konzentriert er sich auf den Betrieb im Dernekamp.

Den Fußballern in der Kreisliga A waren nur acht Spieltage vergönnt. Dennoch lohnt sich ein Blick auf die Zahlen und Fakten der annullierten Spielzeit, denn noch nie dürften neun Treffer für die Torjägerkrone gereicht haben.

Wetter:

Sonne und Wolken wechseln sich ab, es kann Schauer oder Gewitter geben. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 15 Grad, der Wind weht mäßig bis frisch aus Südwest.

Verkehr:

Der Kreis blitzt heute auf der Hauptstraße in Rorup sowie auf der L 600.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanal- und Straßenarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt