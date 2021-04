Fleischerei Karns schließt in der City

Dülmen. Vor zwei Jahren hat Daniel Karns das Fleischerfachgeschäft in der Marktgasse übernommen. Die Verlegung des Wochenmarktes zum Königsplatz und weniger Kundschaft in der Innenstadt in Zeiten von Lockdown und Homeoffice haben ihm zugesetzt. Nun konzentriert er sich auf den Betrieb im Dernekamp.