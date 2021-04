Das müssen Sie wissen:

Wenn der Kreis Coesfeld als Modellregion an den Start geht, dann wird es in Dülmen erst einmal vor allem und den Reitsport und die Kultur gehen. Läuft alles wie geplant, kann unter Umständen sogar das beliebte Straßentheater stattfinden.

In Indien sorgt eine Mutation des Corona-Virus für dramatische Zustände. Davon sind auch die Helpers of Mary betroffen. Die Andheri-Hilfe bittet um Unterstützung.

17 neue Corona-Fälle in Dülmen, 65 im ganzen Kreis Coesfeld: Das sind die aktuellen Corona-Zahlen vom Wochenende. Stabil bleibt derweil der Inzidenzwert.

Die Stadt startet aktuell mit der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners. Dabei kommen verschiedene Methoden zum Einsatz - und Bürger können erneut Tipp geben.

Wenn Zita Müller auf ihrem Balkon im Betreuten Wohnen der Heilig-Geist-Stiftung sitzt, genießt sie den Blick in den Garten. Und das schon seit 30 Jahren. Damals, am 1. Mai 1991, gehörte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann zu den ersten Mietern der neu gebauten Seniorenwohnungen am Mühlenweg. Heute feiert sie ihren 95. Geburtstag. Mehr über Zita Müller lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Dienstag.

Rund 200 Meter Zaunelemente werden gerade im Sportzentrum Süd gesetzt, und so ist der Auftakt für den Bau des Kunstrasens gemacht. Der Spatenstich erfolgt Mitte Mai. Im August soll der Ball für die DJK Dülmen auf der neuen Spielfläche rollen.

Wetter:

Den ganzen Tag scheint die Sonne, mitunter ziehen dünne Wolkenfelder durch, es bleibt freundlich und trocken. 13 bis 15 Grad. Der mäßige Ostwind frischt stark böig auf.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanal- und Straßenarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt