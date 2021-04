So will die Stadt den Eichenprozessionsspinner bekämpfen

Am Anfang eine Frage: Warum wird der Eichenprozessionsspinner erst bekämpft, wenn er sich zu Raupen mit gefährlichen Brennhaaren entwickelt hat? Und nicht bereits vorher? Die Antwort zeigt gut ein Foto: Darauf sind etwa 200 bis 300 Eier des Spinners zu erkennen - und zwar gerade eben so mit bloßem Auge. „Das war ein Zufallsfund bei Baumarbeiten“, berichtet Stadtsprecher André Siemes.

Ende April, Anfang Mai ist immer die Zeit, in der die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners startet. „Das kann sich durch den relativ späten Wintereinbruch vielleicht diesmal ein bisschen verschieben“, erläutert Siemes. Allerdings geht die Stadt nicht davon aus, dass der Befall insgesamt dadurch geringer sein wird.

Was genau geplant ist? Erst einmal: „Den Einsatz von Bioziden hat es bisher nicht gegeben und wird es auch nicht geben“, kündigt André Siemes an. Als einfachste und effektivste Methode habe sich das Absaugen und Einsammeln herausgestellt, berichtet der Sprecher weiter. Bauhof-Mitarbeiter seien in der Vergangenheit bereits entsprechend geschult worden. Kürzlich wurden für sie zudem spezielle Masken mit Visieren angeschafft. Daneben hat die Stadt auch externe Firmen mit dem Absaugen beauftragt.

Verschiedene Methoden

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt verschiedene Methoden zur Spinner-Bekämpfung ausprobiert (DZ berichtete). So wurden damals 100 Nistkästen aufgehangen, zusätzlich 250 weitere an die Dülmener verteilt. Die Kästen der Stadt seien jetzt kontrolliert worden, so Siemes. Da vergangenes Jahr noch nicht alle belegt waren, werden jetzt zunächst keine neuen angeschafft.

Bewährt hätten sich zudem klassische Fallen mit Kunststoffkragen und Köderbeuteln, von denen 83 im Stadtgebiet aufgehängt wurden. „Übers Frühjahr hinweg wurden die jetzt wieder einsatzbereit gemacht“, sagt Siemes. Weniger erfolgreich lief der Einsatz von Pheromonfallen, auf die der Bauhof nun verzichtet.

Serviceportal für Meldungen

Zudem setzt die Stadt auf ein Serviceportal, wo jeder Eichenprozessionsspinner melden kann. Knapp 300 solcher Anzeigen gingen 2020 ein, verrät Siemes. „Der Vorteil ist, dass man die betroffenen Bäume dort direkt in einer Karte verorten kann.“ Das helfe dem Bauhof sehr.

Was der Stadtsprecher betont: Falls der Befall so wie im vergangenen Jahr ausfalle, müsse die Stadt erneut Prioritäten setzen. „Ganz oben auf der Liste stehen dann Bäume an Orten mit viel Publikumsverkehr“, etwa an Schulen, Kitas und Spielplätzen.