Vom Gelände eines Autohauses an der Münsterstraße haben Unbekannte am vergangenen Wochenende von insgesamt acht Fahrzeugen die Reifen und Felgen gestohlen.

Im Zeitraum von Samstag 12 Uhr bis Montagmorgen bockten sie die Autos auf und demontierten die Felgen. Hinweise auf die Tatverdächtigen liegen bislang nicht vor, vermeldet die Polizei.

Möglicher Tatzusammenhang

Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu einem Diebstahl von Werkzeugen aus einem Firmenfahrzeug. Der weiße Transporter der Marke Peugeot war im Zeitraum von Freitag 20 Uhr bis Samstagmittag an der Straße Königsfeld geparkt. Hier wurde die Tür zur Ladefläche aufgebrochen und die im Fahrzeug vorhandenen Werkzeuge gestohlen, so die Polizei weiter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.