Grund für ernsthafte Sorge

Fast täglich berichten Fernsehen und Zeitungen über neue Rekorde an Corona-Fällen in Indien. An einem Tag gab es über 300.000 Neuinfektionen und mehr als 2.000 Tote. So viele Neuinfektionen binnen eines Tages hat noch kein anderes Land weltweit gemeldet.

Laut John Hopkins Universität sind fast 16 Millionen Menschen in Indien infiziert und annähernd 185.000 Menschen gestorben. Die Krankenhäuser sind überfüllt, die hygienischen Zustände oft katastrophal, Sauerstoffflaschen sind Mangelware, es gibt viel zu wenig Intensivbetten. Oft müssen sich zwei Patienten ein Bett teilen, unzählige Kranke müssen abgewiesen werden.

Helpers of Mary berichten über Situation

Die Generaloberin der „Helpers of Mary“ in Andheri, Schwester Priya, berichtet über die Situation: „In Indien nehmen die Covid-Fälle von Tag zu Tag zu, es wird immer schlimmer. Die zweite Welle von Covid-19 hat unser Leben noch schwieriger gemacht.“ In den privaten und staatlichen Krankenhäusern herrsche ein immenser Mangel an Beatmungsgeräten und Intensivbetten.

Viele Patienten und ihre Angehörigen hasten von Krankenhaus zu Krankenhaus und betteln um Aufnahme. „Darüber hinaus sind auch einige unserer Schwestern infiziert und sind in Behandlung. Dies alles ist ein Grund zu ernsthafter Sorge für uns alle.“

Während Maharashtra weiterhin der am stärksten betroffene Bundesstaat in Indien ist, haben auch andere Bundesstaaten einen beunruhigenden Anstieg an Corona-Fällen gezeigt.

„In Mumbai und in unserem Bundesstaat Maharashtra und in Delhi herrschten bereits strenge Lockdown-ähnliche Beschränkungen. Jetzt gibt es in ganz Indien eine landesweite Ausgangssperre, es sind nur lebenswichtige Dienstleistungen erlaubt“, berichtet Schwester Priya.

Versorgung mit Lebensmittel für die Armen geht weiter

Da die Bedingungen mit zunehmenden Einschränkungen vor allem in den großen Städten immer schlechter werden, kehren viele Wanderarbeiter in ihre Dörfer in Nordindien zurück. Die Menschen sind von Angst und Furcht ergriffen. Viele verloren ihre Jobs und wurden in die Armut getrieben in dem Bemühen, ihre Familie zu ernähren.

„Unsere Schwestern unterstützen weiterhin hungernde Menschen, indem sie ihnen wichtige Nahrungsmittel zur Verfügung stellen. Trotz der vielen Corona-Fälle um uns herum haben wir zum Beispiel Lebensmittel an die Familien von 200 Kindern in unserer Slumschule sowie an 100 Witwen und ältere Menschen im Slum in Andheri verteilt.“

Im Namen der vielen Menschen, denen die Helpers of Mary in ihrer Not helfen können, dankt Schwester Priya für die Unterstützung durch die Andheri-Hilfe, „ohne die unsere Arbeit hier nicht möglich wäre.“

Die Andheri–Kinder- und Leprahilfe Dülmen bittet um Unterstützung, damit die „Helpers of Mary“ ihre in dieser Situation so wichtige Arbeit fortführen können. Spendenkonto: Sparkasse Westmünsterland, IBAN: DE36401545300018019000.