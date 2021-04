Das müssen Sie wissen:

Zum zweiten Mal in seiner mehr als 100-jährigen Geschichte fällt der Wildpferdefang aus. Wegen der Pandemie hat die herzogliche Verwaltung die Traditionsveranstaltung abgesagt. Geplant ist jedoch, wie 2020, eine Versteigerung der Hengste.

Die größte Ausstellung seit Jahren ist am Wochenende auf dem früheren Kasernengelände eröffnet worden. In zwei Gebäuden ist hier noch bis zum 6. Juni jeweils an den Wochenenden und Feiertagen zeitgenössische Kunst zu sehen, und zwar rund um das Thema „Vielfalt“. 43 Künstler haben sich beteiligt.

Übers Wochenende ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert stabil geblieben und liegt weiter unter 100. Gute Nachrichten gibt es daneben für chronisch Kranke: Sie können bald Impftermine buchen, und zwar ab dem 30. April.

Genau 35 Jahre ist es heute her, seit sich in Tschernobyl die Reaktor-Katastrophe ereignet hat. Die hat auch das Leben von Edith Eiersbrock nachhaltig verändert: Die Bulderanerin rief die Initiative „Den Kindern von Tschernobyl“ in Lebens. Die die aktuell mit der Pandemie und anderen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, berichtet Eiersbrock in der heutigen Ausgabe.

Daniel Herrmann setzt bei GW Hausdülmen eine Familientradition fort. Er ist wie sein Opa und sein Vater als Platzwart im Verein aktiv. Auch ohne Sportbetrieb durch die Corona-Pandemie ist auf der Sportanlage an der Sandstraße immer was zu tun.

Wetter:

Nach Auflösen von Hochnebel viel Sonne, später ziehen einige lockere Wolken durch bei 11 bis 13 Grad. Es weht überwiegend schwacher Wind aus nördlichen Richtungen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.