Die Kunst des zweiten Blicks

Es hat etwas von bitterer Ironie: Da findet in Dülmen die mit Abstand größte Kunstausstellung seit Jahren statt. An einem Ort, der nach der Schau nie wieder so zu erleben sein wird.

Aber das Publikum darf nicht in Massen herbeiströmen, sondern möglichst nur mit Anmeldung. Erlaubt sind maximal 30 Besucher gleichzeitig. Und das alles unter dem Vorbehalt, dass die Inzidenz für den Kreis nicht weiter steigt.

Kulturteam mit Auftakt zufrieden

Trotzdem: Mit der Eröffnung der Ausstellung „Kunstort Münsterland“ am Samstag zeigte sich das städtische Kulturteam sehr zufrieden. Der Besuch zum Auftakt sei gut gewesen, berichtet Silke Althoff. „In der ersten Stunde waren wir nah an den 30 dran.“

Und auch die Corona-Regeln (in viele Räume darf nur ein Haushalt gleichzeitig) seien gut eingehalten worden. Abends gab es dann noch eine kleine exklusive Führung für Mitglieder des Fördervereins für Kunst und Kultur, der zusammen mit der Sparkasse Westmünsterland die Ausstellung unterstützt.

„Vielfalt trifft es wirklich sehr gut“

Zu sehen sind in der Barbara-Kaserne, im früheren Offizierskasino und in der Krankenstation, noch bis zum 6. Juni zeitgenössische Arbeiten von 43 Künstlern zum Thema „Vielfalt“.

„Vielfalt trifft es wirklich sehr gut“, betonte dann auch Bürgermeister Carsten Hövekamp nach einem Rundgang. Die vom KünstlerinnenForum Münsterland ins Leben gerufene Schau sei unglaublich interessant. „Viele Dinge erschließen sich einem nicht auf den ersten Blick.“

Das müssen Besucher wissen