Annette Holtrup, frühere Ortsvorsteherin des Kirchspiels, erinnert sich noch gut, wie die Idee für den Rundkurs durch alle neun Dülmener Bauerschaften entstanden war. In den anderen Ortsteilen habe es vor dem Stadtjubiläum relativ schnell Ideen gegeben, was mit den 20.110 Euro zur Dorfentwicklung geschehen soll.

„Mir war es aber wichtig etwas umzusetzen, in dem sich alle neun Bauerschaften wiederfinden“, berichtet sie. Holtrup schrieb alle Vereine des Kirchspiels an, von den Schützen bis zu den Landwirten. Schließlich wurde eine Arbeitsgruppe gegründet - und dort die Idee einer Radstrecke geboren.

Die Radroute wird auch heute noch rege genutzt, wie Michael Teutemacher, Vorsitzender der Dernekämper Schützen, bestätigt. Sein Verein kümmert sich um die Pflege der Station an der Schützenwiese im Dernekamp. Nur den Kampf gegen Schmierereien haben die Schützen mittlerweile aufgegeben, berichtet Teutemacher. „Die waren nach einer Woche wieder da.“

Was es sonst noch für Besonderheiten an der Kirchspielroute gibt, das ist in der Samstagsausgabe der DZ nachzulesen.