Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

In dieser Woche öffnete das erste „Drive in“-Testzentrum in Dülmen - und gleich zwei weitere sind ebenfalls in Planung, nämlich auf den Parkplätzen von düb und Real. Auch am Hellweg-Markt ist ein Testzentrum geplant. Wann welcher Standort öffnen soll, wie die Zeiten sind und vor allem wie die Anmeldung läuft, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Samstag.

Am Freitag hat der Kreis Coesfeld mit den Städten und Gemeinden die letzten Feinheiten der Maßnahmen im Zusammenhang mit der „Modellregion Kreis Coesfeld“ abgestimmt. Auch Dülmen profitiert davon. Mehr davon in der aktuellen Ausgabe.

33 neue Fälle im Kreis, zwölf in Dülmen: Das sind die aktuellen Corona-Zahlen von Freitag. Die Inzidenz liegt derweil weiter über 90.

Wie erlebt ein Bürger die Impfsituation in seiner Stadt? Horst Legler, DZ-Leser und freier Mitarbeiter bei der DZ, schildert seine Erfahrungen von der Buchung des Termins bis zur zweiten Imfpung. Dieses Mal geht es um die erste Impfung im Impfzentrum.

Das Rathaus ist aktuell von Baustellen regelrecht umzingelt. Was dort gerade zu sehen ist, zeigt eine Bilderstrecke der DZ. Daneben ist eine Webcam auf den Marktplatz gerichtet.

49 Kilometern durch Empte, Weddern, Mitwick, Rödder, Daldrup den Dernekamp, Börnste, Welte und Leuste. Die Kirchspiel-Route, die zum Stadtjubiläum eingerichtet wurde, ist nach wie vor beliebt. Auch die Rastplätze mit Unterständen werden viel genutzt. Demnächst gibt es neue Karten für die Stelen-Schilder.

Nach der Meisterschaft wird auch der Kreispokal abgebrochen. Darüber informierte der Fußball-Kreisvorstand die Vereine. Nun hoffen alle Beteiligten, dass die neue Saison pünktlich starten kann. Ab 15. August soll der Ball in den Ligen rollen.

Termine:

Wer sehen will, der der bisherige Natz Herbert Möllers sein Amt an Nachfolger Heribert Töns übergibt: Heute ab 10 Uhr geht ein Video dazu online.

Wetter:

Vormittags längere Zeit stark bewölkt, aber meist trocken. Später setzt sich vermehrt die Sonne durch bei 10 und 12 Grad. Es weht schwacher bis mäßiger Nordwind.

Verkehr:

Der Kreis blitzt heute auf der Halterner Straße.

Die Sperrung des Westhagens zwischen Brokweg und An der Eisenhütte sowie des Brokwegs zwischen Hülstener Straße und Westhagen soll heute wieder aufgehoben werden.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Kanal- und Straßenarbeiten laufen an verschiedenen Stellen in der Innenstadt