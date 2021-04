„Schützen Sie sich und Ihr Geld!“: Das steht fett gedruckt auf der Vorderseite. Dazu kommen sechs Fragen auf der Rückseite. Etwa „Wurden Sie angerufen?“ oder „Sollen Sie das Geld an eine Ihnen unbekannte Person übergeben?“. Verbunden mit dem Hinweis: „Wenn Sie zwei oder mehr Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, wählen Sie sofort die 110!“

Mit ihren dreisten Machenschaften hatten Betrüger auch in Dümen teils hohe Geldbeträge erbeutet. Die Mitarbeiter der Geldinstitute leisten dabei Präventionsarbeit. „Dank geschickt geführter Kundengespräche stoßen unsere Kolleginnen und Kollegen auf Verdachtsmomente und alarmieren in solchen Fällen die Polizei“, sagt Constanze Hillers, die bei der VR-Bank im Kundenservice tätig ist.

Der neue Geldumschlag sei ein weiterer Baustein in der Prävention. Er soll von den Mitarbeitern immer dann eingesetzt werden, wenn Kunden ungewöhnlich hohe Bargeldbeträge abheben. „Sie wirken in den Fällen effektiv, in denen die Kunden von den Tätern so angeleitet wurden, dass die Mitarbeiter der Geldinstitute keinen Verdacht schöpfen können“, betont die Bank in einer Mitteilung.

„Wir hoffen, mithilfe dieser Umschläge potenziellen Opfern in letzter Sekunde doch noch die Augen zu öffnen und eine Geldübergabe an die Täter verhindern zu können“, erklärt Kriminalhauptkommissarin Ulrike Twiehoff von der Kreispolizei. Wer Fragen hat, kann sich unter Tel. 02541/14391 bei der Polizei beraten lassen.