Hausdülmener bei "Bares für Rares" dabei

Das ZDF-Format „Bares für Rares“ mit Horst Lichter gehört zu den beliebtesten Sendungen im Deutschen Fernsehen. Millionen schalten jeden Nachmittag ein, wenn wertvolle oder kuriose Fundstücke versteigert werden.

Was die Kandidaten aber hinter den Kulissen erwartet, erlebte nun Stefan Bücker, der selbst mit einer Rarität zu Drehaufnahmen in die Hallen des einstigen Walzwerkes in Pulheim eingeladen war. Hier werden im Nordwesten von Köln pro Drehtag die Aufnahmesequenzen für etwa zwei Sendungen gedreht.

Eltern brachten Figur aus Norwegen mit

Bei der Recherche für einen Reisebericht über Norwegen war der Hausdülmener über den norwegischen Designer Arne Tjomsland gestolpert, der in den 1950er-Jahren aus Teakholz und Fischknochen kleine Skulpturen mit nordischen Motiven wie Inuit und Trolle, Seevögel und Eisbären schnitzte. Ein solcher, etwa 25 Zentimeter langer und sieben Zentimeter hoher hölzerner Eisbär, den Bückers Eltern einst von einer Norwegenreise als Souvenir mitbrachten, fristete in seinem Wohnzimmerschrank als Staubfänger ein Schattendasein.

Das Interesse war geweckt. Was hat es mit dem in Teakholz braun daherkommenden Eisbären auf sich? Ist er ein Original, eine Fälschung oder ein Duplikat, ist er eine echte Rarität oder ein Massenartikel?

So erlebte Stefan Bücker den Drehtag

Um das herauszufinden, schickte Bücker einige Fotos mit Detailansichten an die Redaktion von „Bares für Rares“ und stieß hier sofort auf Interesse. Nach einigen Telefonaten, in denen der Rahmen und die in Corona-Zeiten einzuhaltenden Regularien besprochen wurden, erhielt Bücker die Einladung zur Aufzeichnung für die Sendung.

Der Drehtag sollte dann wie im Fluge vergehen. Dafür sorgte das professionelle Team, das rund um den Dreh für die Betreuung der Kandidaten zuständig war. Einfühlsam, gelassen und in aller Ruhe verstehen es die Mitarbeiterinnen beim vertraulichen „Du“, eine fast familiäre Stimmung aufkommen zu lassen und so auch das letzte Lampenfieber zu nehmen.

„Wir wollen hier alle einfach nur Freude und Spaß haben“ ist das Credo des Produktionsteams. Markierungen auf dem Boden und verständliche Instruktionen zu Bewegungsabläufen und „Blickwinkeln“ helfen dann in der Umsetzung.

Lockerer Smalltalk mit Horst Lichter

Mit den Sequenzen zur Beschreibung der „Rarität“ und der Außenaufnahme zum Gang in das Walzwerk nahmen die Dreharbeiten für Bücker ihren Auftakt. Nach einer kleinen Stärkung in der Cafeteria ging es dann an den Tisch von Horst Lichter nebst dem zuständigen Experten. Einem lockeren Smalltalk und der Abfrage der preislichen Erwartung für den Verkauf der Rarität folgte die Begutachtung der kleinen Tjomsland-Skulptur durch den Kunstexperten Albert Maier.

Was Bücker mit dem Geld machen wolle, wenn seine Skulptur verkauft würde? Seit 30 Jahren habe seine Haushaltshilfe Gisela Ridder den Bären abgestaubt. Nun sei sie in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Und nachdem sie sich zudem seit 30 Jahren Reisegeschichten aus Südtirol anhören musste, habe Bücker ihr zum Abschied eine Reise in das Hochpustertal geschenkt. Hier würde ein erzielter Betrag dann in ein bis zwei Restaurantbesuche fließen können.

Ausstrahlung am Donnerstag

Welchen Ausgang die Geschichte genommen hat, darf Bücker vor der Ausstrahlung noch nicht verraten. Gezeigt wird die Sendung mit ihm am Donnerstag, 22. April, um 15.05 Uhr bei Bares für Rares im ZDF.