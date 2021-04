Die Polizei in Dülmen sucht nach einer Handy-Diebin, die am Montag in einem Restaurant an der Lüdinghauser Straße zugeschlagen hat. Gegen 14 Uhr betrat die Frau das Geschäft und bestellte Essen, das sie mit einem 200-Euro-Schein bezahlen wollte. Als der 42-jährige Ladeninhaber den Verkaufsraum verließ, um Wechselgeld zu holen, nutze die Frau offensichtlich die Gelegenheit - und stahl das hochwertige Handy, das an der Kasse lag.

Nachdem der Ladeninhaber mit dem Wechselgeld zurück war, wirkte die Täterin laut seiner Beschreibung nervös, stornierte ihre Bestellung und wollte ihre 200 Euro zurückhaben. Als der 42-Jährige ihr das Geld zurückgab, verließ sie das Restaurant und entfernte sich zügig. Kurze Zeit später bemerkte er dann den Verlust des Handys.

So wird die Täterin beschrieben

Diese Beschreibung hat die Polizei von der mutmaßlichen Handy-Diebin veröffentlicht: 25 bis 30 Jahre alt, normale Statur, bekleidet mit einer braunen Kappe, einer dunklen Jacke und einer schwarzen Hose.

Hinweise an die Polizei in Dülmen unter Tel. 02594/7930.