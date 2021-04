Das müssen Sie wissen:

Testen im Vorbeifahren: Am Mittwoch öffnet in Dülmen das erste „Drive in“-Testzentrum, und zwar am Joy’n us. Termine sind sogar schon ab Dienstag buchbar. Geöffnet ist das Zentrum jeden Tag.

Gute Nachrichten aus Münster erreichten am Montagnachmittag Dülmen: Die Bezirksregierung Münster erlaubt der Stadt Dülmen und dem Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, mit drei fünften Klassen in das neue Schuljahr zu starten.

Die Grünen haben gewählt: Annalena Baerbock wird im September für die Partei bei der Bundestagswahlantreten. Die DZ sprach darüber mit dem Dülmener Fraktionssprecher Florian Kübber.

15 Neuinfektionen gab es am Wochenende in Dülmen, insgesamt 61 im Kreis. Dort wurden auch zwei weitere Todesfälle gemeldet. Daneben nimmt die Impfkampagne weiter Fahrt auf: Zwei weitere Jahrgänge können ab Mittwoch ihre Impftermine buchen.

Was viele Fußballer schon erwartet haben, wurde Gewissheit: Die Fußballsaison wird abgebrochen. Es gibt keine Auf- und Absteiger. So ist der Traum der TSG Dülmen, mit Manfred Wölpper in die Landesliga aufzusteigen, geplatzt.

Wetter:

Heute zunächst recht freundlich und trocken, ab Mittag sind teils kräftige Schauer möglich, dazu 16 bis 17 Grad. Der schwache Wind dreht auf Nord.

Verkehr:

Der Westhagen zwischen Brokweg und An der Eisenhütte sowie der Brokweg zwischen Hülstener Straße und Westhagen sind gesperrt.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanal- und Straßenarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt