61 neu bestätigte Corona-Infektionen meldete das Kreisgesundheitsamt fürs Wochenende, davon 15 in Dülmen. Daneben gab es zwei weitere Todesfälle, und zwar in Nottuln und Havixbeck.

Aktuell sind kreisweit 396 Personen aktiv infiziert, davon 68 mit der britischen Coronavirus-Mutation B.1.1.7. Derzeit werden 21 an Corona erkrankte Personen stationär in Krankenhäusern behandelt, davon drei Menschen auf der Intensivstation. Der Inzidenzwert lag am Montag bei 88,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche.

Impfungen für zwei weitere Jahrgänge beginnen

Daneben nimmt die Impfkampagne weiter Fahrt auf: Ab Mittwoch, 21. April, 8 Uhr, können sich die Jahrgänge 1948 und 1949 Impftermine besorgen. In Dülmen betrifft dies 1020 Personen, die Infoschreiben von der Stadt erhalten (die zur Terminbuchung aber nicht notwendig sind). Impftermine gibt es unter Tel. 0800/11611702 oder online .