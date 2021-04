Gespräch mit der Regierungspräsidentin

Für diese Lösung hatten sich Eltern, die Stadt, Schulleitung und die Kommunalpolitik gemeinsam stark gemacht. In der vergangenen Woche hatte es dazu ein Gespräch in Münster mit Regierungspräsidentin Dorothee Feller gegeben.

Nur eine Duldung

Die Entscheidungsfindung in Münster war nicht einfach gewesen, denn „nach maßgeblichen rechtlichen Regelungen“, so eine Sprecherin der Bezirksregierung, sei es nicht zulässig, bei 63 Anmeldungen drei Klassen zu bilden. Insofern „dulde“ es die Bezirksregierung nur, wenn das Annette-Gymnasium bei den vorliegenden 63 Anmeldungen mit drei fünften Klassen in das neue Schuljahr starte.

Rückkehr zur Zwei-Klasse-Lösung denkbar

Und es gibt es eine Einschränkung: Man habe der Drei-Klassen-Lösung nur unter der Maßgabe zugestimmt, dass die Klassenzahl auf zwei reduziert werde müsse, wenn die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den kommenden zwei Schuljahren unter 63 falle. Das betonte die Sprecherin der Bezirksregierung im Gespräch. „Es gibt also eine zweijährige Bewährungszeit“.