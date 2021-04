Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit dem Bau der B 67. Die L 600 liegt auf der Logistikroute für die Erdtransporte, welche in hohem Umfang für den Bau der Bundesstraße notwendig sind. Aus Sicherheitsgründen musste die schmale Straße am Bahnübergang saniert werden.

Auto- und Radverkehr waren am Samstag und Sonntag von der L 600 zwischen der Kreuzung Friedag in Welte sowie der Kreuzung Rekener Straße / Roruper Straße komplett verbannt. Autofahrer mussten weiträumige Umleitungen in Kauf nehmen, um etwa von Dülmen nach Merfeld zu gelangen.

Ausführlichere Berichterstattung in der Montagsausgabe der DZ.