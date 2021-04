Vor mittlerweile mehr als fünf Monaten, genauer gesagt am 31. Oktober, hat Marion Lewe das Clubheim der TSG Dülmen für den langen Lockdown abgeschlossen. „Das tut schon weh. Mir fehlt da richtig was“, sagt die 52-Jährige.

Denn Marion Lewe ist nicht nur die Clubheim-Wirtin. Sie ist eine der guten Seelen des Vereins. „Das sind die für mich wichtigen Personen im Verein“, sagt Lewe und zeigt beim Termin mit der DZ-Sportredaktion auf einige Jugendkicker, die gerade mit viel Eifer dem runden Ball im Training auf dem Hauptplatz nachjagen.

Jeden Tag, außer montags, schließt Marion Lewe normalerweise um 17 Uhr auf und gegen 22.30 Uhr oder 23 Uhr wieder ab. Unterstützt wird sie oft von ihrem Mann Uli. An Spieltagen wird auch schon morgens geöffnet. In der Winterpause ist das Clubheim normalerweise für zwei Wochen geschlossen, „dann beginnt ja schon wieder die Vorbereitung. Normalerweise.“ Doch in Corona-Zeiten ist alles anders.

„Bei mir gibt es ja nicht nur eine Limo und einen Kaffee“, so Lewe weiter, die selber Mutter ist. „Gerade die Kleinen kommen manchmal mit einer Schramme zu mir und holen sich ein Pflaster oder ein Kühlpack ab. Sie sollen bei einer Verletzung nicht draußen zum Beispiel im Regen und in der Kälte stehen.“ Die Spieler der Seniorenmannschaften würden eher mal nach einer Kopfschmerztablette fragen, ergänzt Lewe mit ihrem typischen Schmunzeln im Gesicht.

