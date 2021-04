Rorup. Die Visbecker Marienkapelle - im Ursprung ein achteckiger Bau von Johann C. Schlaun - wird im Auftrag der Familie Markert-Löbbert restauriert. In diesem Zuge ist der Altar gerade in der Werkstatt der selbstständigen Restauratorinnen Anna C. Pfeiffer und Alice Kleyboldt auf dem Holsterbrink in Rorup.

Von Sigrid Muddemann