Das müssen Sie wissen:

Gut voran gehen die Umbauarbeiten am Dülmener Bahnhof. Vor allem der Bau der neuen Brücke geht in die heiße Phase: Hier ist der 15. Mai ein entscheidendes Datum.

Ohne ihn gäbe es nicht das Dülmener Sommertheater: Kulturarbeiter Achim Portmann geht in den Ruhestand. Im Gespräch mit der DZ, nachzulesen in der Samstagsausgabe, blickt er auf ein erfülltes Berufsleben zurück.

Traurige Nachrichten hatte am Freitag der Kreis: Gleich drei Personen sind zuletzt kreisweit nach einer Corona-Infektion verstorben. In Dülmen wurden daneben acht neue Fälle bekannt. Die Inzidenz sank am Freitag und lag leicht unter der 90er-Marke.

Neuer Glanz für den Visbecker Altar: Das barocke Schmuckstück wird gerade restauriert, und zwar in der Werkstatt von Anna C. Pfeiffer und Alice Kleyboldt im Holsterbrink. Die sind von diesem ganz besonderen Auftrag begeistert.

Der Baum des Jahres 2021 die Stechpalme. Das immergrüne Gewächs ist beliebt bei Insekten, Vögeln und auch Menschen vor allem als Weihnachtsschmuck.

Die Sportfreunde Merfeld haben einen neuen Trainer für die kommende Spielzeit gefunden. Josef „Jupp“ Ovelhey übernimmt den Fußball-Bezirksligisten in diesem Sommer. Aktuell ist der 63-jährige Ovelhey noch Trainer beim SuS Olfen.

Termine:

Die eigentlich für Samstagabend, 18 bis circa 23.30 Uhr, geplante virtuelle Dülmener Cocktail-Nacht der Plattform www.lokal-at-home.de muss kurzfristig aufgrund von organisatorischen Gründen ausfallen.

Wetter:

Heute zunächst recht freundlich mit viel Sonne, und es ist trocken, später nimmt die Bewölkung etwa zu bei 12 bis 14 Grad. Es weht mäßiger Nord- bis Nordostwind.

Verkehr:

Bis 4 Uhr in der Früh am Montag die Straße L 600 zwischen Friedag und Merfeld an diesem Wochenende gesperrt. Den Verkehr leitet Straßen.NRW währenddessen weiträumig über Lette (B 474, K 48) sowie Dülmen und Lavesum (B 474, K 59, L 580, L 555, L 652, K 44) um.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanal- und Straßenarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt