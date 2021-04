Zwar meldete der Kreis Coesfeld am Freitag etwas weniger neue Corona-Fälle als in den Vortagen. Aber trotzdem bleiben die Corona-Zahlen vergleichsweise hoch - und vor allem gibt es gleich drei neue Todesfälle zu beklagen. Jeweils in Senden, Nottuln und Coesfeld ist eine Person nach einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Damit gibt es im Kreis seit Beginn der Pandemie nun 82 Todesfälle.

Insgesamt wurden am Freitag 35 weitere Infektionen auf Kreisebene bekannt, davon acht in Dülmen (Stand 16. April, 0 Uhr). Da in der Stadt zehn Personen wieder genesen sind, sank die Anzahl der aktiven Ansteckungen um zwei auf jetzt 66.

Kreisweit gibt es momentan 365 aktive Fälle (minus sieben), die Anzahl der Genesenen erhöhte sich auf 4372 (plus 35). Der Sieben-Tage-Inzidenzwert sank am Freitag leicht ab auf jetzt 89,7, nachdem er zuletzt bei über 90 gelegen hatte.