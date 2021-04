Das müssen Sie wissen:

Für den Bau der B 67 stehen drei Sperrungen an - die erste davon am Wochenende. Zweimal trifft es die L 600 zwischen Merfeld und Friedag, einmal die Bahnlinie Dortmund-Enschede, berichtet Projektleiter Philipp Feicke m DZ-Gespräch. Am kommenden Wochenende ist nun zuerst die L 600 gesperrt.

Eigentlich sollte am nächsten Montag das Modellprojekt zu Corona-Lockerungen im Kreis Coesfeld starten. Doch dieser Termin wurde jetzt gekippt. Einerseits steigen die Inzidenzzahlen im Kreis (am Donnerstag lag der Wert bei 94,3), andererseits gab es etwa organisatorische Herausforderungen. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe.

Da im Rathaus aufgrund der Umbauarbeiten der Strom abgestellt werden muss, schließt das Bürgerbüro heute bereits um 12 Uhr. Gleiches gilt für dieStadtbücherei, da hier das Computersystem heruntergefahren werden muss. Ab Samstag gelten wieder die normalen Öffnungszeiten.

Die Corona-Zahlen steigen leider weiter an: Sieben neue Fälle gab es zuletzt in Dülmen, 59 im gesamten Kreis. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert kletterte auf 94,3.

Wetter:

Heute ist es zeitweise recht freundlich mit Sonne und nur lockeren Wolken, dazu 9 bis 13 Grad. Der Wind weht meist nur schwach bis mäßig aus nordöstlichen Richtungen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanal- und Straßenarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt