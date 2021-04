Dülmen. Für ein Wochenende die Landstraße 600 zwischen Friedag in Welte und der Kreuzung Roruper Straße/Rekener Straße komplett gesperrt werden. Daher ist von Freitagabend, 19 Uhr, bis 4 Uhr in der Früh am Montag die Straße am kommenden Wochenende dicht. Und es wird nicht die einzige Sperrung bleiben.

Von Kristina Kerstan