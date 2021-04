Zunächst stehen Kanalsanierungs- und -erneuerungsarbeiten auf dem Kirchplatz an. Hierzu sollen einige Rohre „zugemacht“ werden, so Günther Fehmer von der Zentralrendantur. Andere Leitungen für Regenwasser werden mittels Inliner saniert. Doch bevor die Mitarbeiter der Firma Felling tätig werden können, müssen sie das Gebiet den Archäologen um Dr. Gerard Jentgens überlassen.

Günther Fehmer möchte sich nicht festlegen, wann die Umgestaltung des Platzes beginnt. Vieles hänge von den archäologischen Arbeiten und dem Wetter ab, sagt er. Er hofft, dass man „Mitte Juni so weit sei“. Was ihm ganz wichtig ist zu betonen: „Die Kirche St. Viktor bleibt zu jeder Zeit erreichbar.“

Arbeiten für „Keller Pins“ starten

In diesem Monat beginnen ebenfalls die Arbeiten für den „Keller Pins“. Viele Dülmener haben das Projekt durch ihre Spende ermöglicht. Am 7. Mai, 17 Uhr, dem Vorabend des 76. Jahrestages zum Kriegsende in Deutschland ist, so Pfarrer Markus Trautmann, der erste Spatenstich geplant.

Die Teilnehmer werden schriftlich eingeladen, müssten sich allerdings dann selbstständig mit einem Blick auf die Internetseite der Gemeinde darüber informieren, ob alles wie geplant stattfindet. Das archäologische Fenster Pins soll eine eigene Seite im Internet erhalten, die am 7. Mai feierlich freigeschaltet wird.

Wie genau der Kirchplatz nach der Umgestaltung aussehen soll, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Dienstag.