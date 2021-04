Wer in Kontakt mit einem Covid-19-Infizierten war, muss sich in Quarantäne begeben - schließlich könnte sie oder er ansteckend sein, auch ohne Symptome. Manch einer, der bislang davon verschont geblieben ist, mag sich fragen: Was bedeutet das eigentlich genau? Für zwei Wochen zu Hause bleiben und Kontakte meiden, das dürfte nach einem Jahr in der Pandemie klar sein. Aber darüber hinaus? Da gibt es einiges zu beachten, selbst beim Hausmüll.

Regeln für den Hausmüll

Für den Hausmüll gelten besondere Regeln. „Zwar ist es laut Robert-Koch-Institut unwahrscheinlich, sich über durch Berührung kontaminierte Oberflächen anzustecken“, erklärt André Siemes, Pressesprecherin der Stadt Dülmen. „Trotzdem ist es so, dass das Gebot der Mülltrennung in der Quarantäne entfällt.“ Verpackungen und Bioabfälle gehören in dieser Zeit also in den Restmüll.

Elektroschrott und Altglas

Anders gesagt: „Für die Zeit der Quarantäne ist die Pflicht zur Mülltrennung aufgehoben“, erläutert Siemes. „Nach Ende der Quarantäne setzt diese Pflicht natürlich wieder ein.“ Was Elektroschrott oder Altglas angeht: Diese Art von Müll sollte aufbewahrt und zu einem späteren Zeitpunkt auf dem üblichen Weg zu entsorgt werden. Was getragene Einwegmasken und -handschuhe, aber auch benutzte Antigen-Schnelltests betrifft: Die gehören generell in den Restmüll, unabhängig von einer Quarantäne.