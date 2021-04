Suchtkranken Menschen und ihren Angehörigen Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten, das hat sich der Kreuzbund zur Aufgabe gemacht. In Dülmen ist Dieter Georg Böhm Ansprechpartner - auch in der Pandemie. Die Treffen der Gruppen finden üblicherweise im Pfarrheim St. Joseph statt. Wegen der Coronapandemie sind zur Zeit keine Zusammenkünfte möglich. Das gilt für die Selbsthilfegruppen, aber auch für die Informationstreffen, in denen es etwa um Organisatorisches oder Neuerungen geht. Letztere werden zurzeit nur als Videokonferenz durchgeführt, so Böhm.

Ziel: Ein gesundes und zufriedenes Leben

Ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit sind die Selbsthilfegruppen. Deren Mitglieder führt ein gemeinsames Problem zusammen. Ziel ist es, eine persönliche Stabilität zu erreichen für ein gesundes und zufriedenes Leben ohne Suchtmittel. „Die Selbsthilfegruppen sind sehr wichtig im Nachgang zur ambulanten oder stationären Therapie, fast eine Garantie, um ein abstinentes Leben zu führen“, erklärte der ehemalige Suchtberater der Caritas, Norbert Hiller, im Zeitungsinterview.

Alle Sitzungen online

Gruppensitzungen finden pandemiebedingt zurzeit nicht statt. Aber der Kontakt reißt nicht ab. „Ich rufe zwischendurch alle Mitglieder an oder sie melden sich bei mir“, betont Dieter Böhm von der Dülmener Kreuzbundgruppe. Gerade jetzt, wo viele Menschen isoliert in ihrer Wohnung leben, nicht ins Büro gehen und wenig Kontakte haben, sei die Versuchung groß, in alte Verhaltensmuster der Sucht zurückzufallen.