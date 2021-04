73 aktuell an Covid-19 Erkrankte: Das entspricht exakt der Zahl, die auch am Freitag gemeldet wurde. Allerdings hat es in der Zwischenzeit durchaus Veränderungen gegeben. So wurden seitdem neun Neu-Infektionen für Dülmen verzeichnet, zugleich aber auch neun Gesundungen von Infizierten.

Seit Beginn der Pandemie haben sich 759 Dülmener nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, davon sind 672 gesundet. 14 Dülmener sind verstorben.

Für den ganzen Kreis Coesfeld meldet das Kreisgesundheitsamt 57 Neuinfektionen. Der Inzidenzwert beträgt 80,2.