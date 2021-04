Die Dülmenerin wollte die Gruppe unterstützen, die auch finanziell unter den Auswirkungen der Pandemie zu leiden hat. Ihre Idee: Einmachgläser zu bemalen, zu bepflanzen und dann zu verkaufen.

Statt wie erhofft 30, waren es am Ende 100 Gläser, die verkauft werden konnten. Es gab viele helfende Hände in ihrer Umgebung sowie Spenden, die das Unternehmen zu einem voller Erfolg werden ließen. Am Ende konnten über 1000 Euro gespendet werden.

Ausführliche Berichterstattung in der Montagsausgabe der DZ.