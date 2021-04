Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Freude im Kreis Coesfeld: Er gehört zu den ersten sechs Modellregionen in NRW, die in der Corona-Pandemie wissenschaftlich begleitete Öffnungsstrategien erproben dürfen. Welche Projekte umgesetzt werden, in welchen Bereichen zuerst geöffnet wird, ist noch nicht klar. Anfang der Woche steht darüber erneut ein Austausch mit den elf Städten und Gemeinden an.

„Vielfalt: Strukturwandel“ ist das Thema der Kunstausstellung, die in den kommenden Wochen auf dem Gelände der ehemaligen Barbarakaserne eröffnen wird. Plastiken, Fotografien, Gemälde und (Video-)Installationen werden zu sehen sein.

Wie sah die Karthaus einst aus? Das zeigt ab sofort ein neues Bild im Eingangsbereich der Kirche St. Jakobus. Es zeigt das frühere Kloster Marienburg in Weddern im Jahr 1739 - von der heute leider nicht mehr viel übrig geblieben ist. Aber auch sonst hat der Kirchenvorstand noch einiges vor.

Die Gewinner beim großen DZ-Osterrätsel stehen fest. Weit über 50 Leser hatten sich daran beteiligt, und die meisten waren auf das richtige Lösungswort gekommen: „Osterferien“. Gesucht wurde zudem das Gewicht eines süßen Osterkörbchens von Bittersüß. Und das wog genau 1522 Gramm.

73 Dülmener waren am Freitag laut Auskunft des Kreisgesundheitsamtes akut an Covid-19 erkrankt. Das ist eine Person mehr als am Vortag. Die Inzidenz stieg auf 86,6.

Der Sportplatz „An den Wiesen“ wird neu gestaltet: Die Stadt erhielt jetzt eine Förderzusage in Höhe von 675.000 Euro. Für 750.000 sollen unter anderem ein Dirtbike/PumpTrack und eine multifunktionale Kleinspielfläche entstehen.

Termine:

Sonntag

13 bis 17 Uhr, virtueller verkaufsoffener Sonntag mit Warenpräsentation, Musik und Live-Schaltungen auf der Plattform www.lokal-at-home.de

Wetter:

Heute durchweg dicht bewölkt, teilweise fällt länger anhaltender Regen. Die Temperaturen liegen bei 6 bis 8 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanal- und Straßenarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt