Der Kreis Coesfeld ist dabei: Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart hat am Freitag in Düsseldorf die 14 Modellkommunen bekannt gegeben, die ab dem 19. beziehungsweise 26. April mit ersten Projekten für vorsichtige Lockerungen in den Bereichen Kultur, Sport, Handel und Freizeit beginnen dürfen, sofern die Sieben-Tages-Inzidenz in den Kommunen unter 100 liegt.

Dabei handelt sich um vorher festgelegte Projekte. Auch in den Modellkommunen wird nicht alles wieder öffnen dürfen, betont der CDU-Landtagsabgeordneter Dietmar Panske. Der Kreis Coesfeld soll am 19. April an den Start gehen. Aktuell liegt der Inzidenzwert hier bei 86,6.

Wenn der Wert während des Projektes sieben Tage lang über 100 liegt, werden die Projekte beendet - es sei denn, die Kommunen können erklären, warum die Modellprojekte nicht „wesentlich“ zum Anstieg beigetragen haben.

