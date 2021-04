Jürgen Steinberg und die Mitarbeiter seines Pflegedienstes sind verunsichert. Am Mittwoch steht die zweite Impfung gegen das Corona-Virus an. Beim ersten Termin erhielt die Belegschaft das Vakzin von Astrazeneca. Doch nun steht ein Fragezeichen im Raum, welches Mittel es bei der Zweitimpfung bekommen.

„Die Politik entscheidet das am Dienstag erst. Wir sollen wohl einen Tag später geimpft werden. Wir fühlen uns riesig verunsichert und schlichtweg gesagt als Versuchskaninchen als Folge der Inkompetenz der Politiker“, schreibt Steinberg. „Auch wenn sie es gut meinen, wir fühlen uns von der Politik allein gelassen“, schreibt Steinberg weiter.

Der Kreis Coesfeld bestätigte auf DZ-Anfrage, dass derzeit nicht feststehe, mit welchem Impfstoff in der kommenden Woche die Zweitimpfung durchgeführt werde. Der Kreis sei hier auf die Zuteilung des Landes angewiesen, so ein Sprecher. Immerhin: Bisher hätten noch keine Folgetermine verschoben werden müssen, hatte der Kreis den Pflegebetrieben in einer Mail mitgeteilt.