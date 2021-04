Noch bis Donnerstagmittag, 12 Uhr, können beim großen Osterrätsel die Gewinncoupons abgegeben werden. Und zwar im Briefkasten der Dülmener Zeitung, Marktstraße 25.

Wichtig dabei: Bitte den Original-Coupon (dieser wurde in der Osterausgabe am 2. April veröffentlicht) vollständig mit Name, Anschrift und Telefonnummer beschriften. Dazu das gesuchte Lösungswort, das sich aus den Antworten der elf Fragen ergibt, eintragen. Und zuletzt das Gewicht des exklusiven Osterkörbchens schätzen, das die Confiserie Bittersüß für das Rätsel zusammengestellt hat. Wer dem richtigen Gewicht am nächsten kommt und das richtige Lösungswort erraten hat, der darf sich am Ende über das Körbchen mit seinem süßen Inhalt freuen.

Mitmachen können übrigens auch E-Paper-Abonnenten der DZ: Diese schreiben einfach bis Donnerstag um 12 Uhr eine Email mit Name, vollständigen Kontaktdaten, Lösungswort und geschätztem Gewicht an die Adresse redaktion@dzonline.de.