Der Bebauungsplan „Borkenbergestraße“ soll aktualisiert und ergänzt werden. Hintergrund ist ein Antrag mehrerer Grundstückseigentümer. Sie wollen den Plan so ändern, dass eine Hinterland-Bebauung südwestlich der Straße Kortskamp künftig möglich sein wird.

Die Stadt lädt jetzt zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ein. Aufgrund der Corona-Pandemie kann diese nicht wie üblich als Bürgerversammlung durchgeführt werden. Stattdessen erhalten Interessierte vom 7. April bis 6. Mai über die Homepage der Stadt Dülmen ausführliche Informationen zur Planung.

Stellungnahmen bis 6. Mai

Es besteht die Gelegenheit, entweder direkt über die Internetseite oder per E-Mail Stellungnahmen zur Planung abzugeben oder für Fragen und Erörterungen das Team des Fachbereiches Stadtentwicklung unter Tel. 02594/12284 zu kontaktieren.

Für den Fall, dass die erforderlichen Zugangsvoraussetzungen und Nutzungsmöglichkeiten des Internets nicht gegeben sind, werden die Unterlagen beim Fachbereich Stadtentwicklung auch zur Einsicht und Erläuterung bereitgehalten. Dazu ist allerdings eine Terminabsprache unter der genannten Rufnummer erforderlich, es gelten die allgemeinen Hygienemaßnahmen wie Maskenpflicht, betont die Stadtverwaltung.

Worum es bei dem verfahren grundsätzlich geht? In dem Gebiet soll eine angemessene städtebauliche Nachverdichtung ermöglicht werden, welche sich an der bestehenden Bebauung im Plangebiet orientiert. Zudem sollen sonstige Planaussagen innerhalb des Areals überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Das circa 2,7 Hektar große Plangebiet befindet sich am südlichen Ortsrand von Hausdülmen zwischen der Borkenbergestraße (K 47) und dem Rietgraben.