Druckerschwärze im Herzen

Vollblutjournalist - das sagt man schnell über Kollegen, die seit Jahren in diesem Beruf stehen. Aber oft stimmt das gar nicht. Wie in jeden anderen, sind auch in diesen viele einfach nur so hineingeraten. Zum Beispiel, weil man mit einem Germanistik- oder Politikstudium ja kaum etwas anderes anfangen kann. Oder weil der Job zumindest früher mal ganz gut bezahlt war.

Markus Michalak war ein Vollblutjournalist, wie ich in meiner eigenen Vergangenheit bei drei Zeitungsverlagen sonst nur eine Handvoll kennengelernt habe. Sein Herzblut war druckerschwarz, und er gehörte zu den ganz wenigen unserer Zunft, die auch im Branchenchaos der weltweit wegbrechenden Auflagen unerschrocken an die Zukunft der Zeitung glaubten.

„Diesen Job wollte er machen, so lange es geht“

Ihm war egal, ob er mit der Dülmener Zeitung 900, 9000 oder 90.000 Menschen erreichte. Er glaubte an die zwingende Notwendigkeit dieses Titels für die Menschen in der Region, war stolz auf jeden einzelnen Leser, auf sein Redaktionsteam - und auch auf seinen Verleger, von dem er oft sagte, dass der noch echten Journalismus möglich mache. Wer die Branche kennt, weiß, dass man das über immer weniger Verlage sagen kann.

Nach einer weiten Runde als Redakteur und Leiter in diversen Lokalredaktionen bei verschiedenen Titeln und einer Kurzvisite auf der anderen Schreibtischseite, wo er sich mal als Sprecher im Gesundheitswesen verdingt hatte, wurde die Dülmener Zeitung am Ende seine berufliche Heimat. Hier hat er sich wohler gefühlt als in jeder beruflichen Station zuvor. Er liebte die Themen. Diesen Job wollte er machen, so lange es geht.

Nun geht es nicht mehr. Am 31. März hatte Markus bei einer gemeinsamen Ausfahrt einen schweren Motorradunfall und verstarb Gründonnerstag an den Folgen.

Der Beginn einer jahrzehntelangen Freundschaft

Kennengelernt haben wir uns 1988 an einer Tankstelle in Münster. Ein paar Wochen später zog ich in seine WG, wo wir uns als freie Mitarbeiter der Westfälischen Nachrichten Computer und Kaffeemaschine geteilt haben. Es folgten 33 Jahre Lebensfreundschaft.

Unsere kurvenreichen Biographien verliefen oft erstaunlich synchron. Unsere Liebe für Journalismus und Motorräder waren ein großer, aber nicht der wesentliche Teil unserer gemeinsamen Leidenschaften. Wir kannten einander in- und auswendig.

„Er hat es niemandem leicht gemacht. Auch sich selbst nicht.“

Es hätte ihm gefallen, dass ich an dieser Stelle über ihn sage: Er hat es niemandem leicht gemacht. Auch sich selbst nicht. Denn so war es. Der Kompromiss, die schalen Gesten der Verlegenheitsdiplomatie, der vorschnelle Handschlag - all das war nicht seins.

Markus hatte ein klares Koordinatensystem, dessen Himmelsrichtungen Aufrichtigkeit, Gerechtigkeitssinn, Optimismus und Streitlust waren. Menschen, die ohne erkennbare Bereitschaft zur Meinungsänderung in Gespräche gingen, nahm er nicht ernst. Wenig war ihm mehr zuwider als die Borniertheit.

„Wer ihn kannte, wird sich noch lange an ihn erinnern“

Die Radikalität, mit der er sein Umfeld immer und immer wieder zur Auseinandersetzung mit seinen Koordinaten zwang, war einzigartig. Der Wortwitz, mit dem er dabei vorging, auch. Die Ausdauer, mit der er streiten konnte, war anstrengend. Aber fast immer lohnend. Ich kenne nur wenige, die eine Begegnung mit diesem Mann und seiner rastlosen Suche nach dem stärkeren Argument unbeeindruckt gelassen hat. Wer ihn kannte, wird sich noch lange an ihn erinnern.

Vielleicht ist diese Kombination aus Haltung und Leidenschaft der wesentliche Unterschied zwischen einem Journalisten und einem Vollblutjournalisten. Auch als Vollblutjournalist war Markus Michalak für mich ein Vorbild. Vor allem aber als Mensch. Ich bin dankbar für unsere Freundschaft. Endlos.