Alle rund 5500 Impftermine für über 60-Jährige mit dem Impfstoff Astrazeneca im Kreis Coesfeld sind vergeben. Sie waren bereits am Ostersonntag ausgebucht, teilte der Kreis am Abend mit.

Dieser weist ausdrücklich darauf hin, dass die Impfungen dieses Personenkreises ausschließlich am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Dülmen vorgenommen werden, auch wenn in der Bestätigungsmail der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) systembedingt das Impfzentrum im Wiesmann-Gecko als Ort der Impfung angegeben wird.

Diese Regelung gelte jedoch nur für die jetzt anstehenden Impfungen der über 60-Jährigen mit dem Impfstoff von Astrazeneca. Die Impfungen der über 60-Jährigen mit Astrazeneca starten am Dienstagnachmittag, 6. April, und enden am kommenden Sonntag, 11. April.