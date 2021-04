Die Schulleitung des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums ist wieder komplett. Jutta Rutenbeck heißt die Nachfolgerin von Ursula Ellenbracht. Am Donnerstag nahm sie ihre Ernennungsurkunde in Münster in Empfang und fuhr danach sofort zu ihrem neuen Wirkungsort an der Friedrich-Ruin-Straße in Dülmen. Dort wurde sie von Anne-Maria Krusel begrüßt, die seit August vergangenen Jahres die stellvertretende Schulleitung innehat und die Schule in den vergangenen Monaten kommissarisch leitete.

Die beiden Frauen kennen sich zwar erst seit Kurzem, aber sie haben schon viele Gemeinsamkeiten festgestellt - in fachlicher sowie privater Hinsicht. So bezeichnen sich beide Pädagoginnen als überzeugte Münsterländerinnen. Zwar stammt Jutta Rutenbeck aus dem niedersächsischen Grenzgebiet, aber schon lange ist Appelhülsen ihre Wahlheimat.

