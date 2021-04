Herr Hövekamp, Sie werden in der Osternacht zum ersten Mal als Stadtoberhaupt das Kreuz bei der Pestprozession tragen. Ein besonderer Moment für Sie?

Bürgermeister Carsten Hövekamp: Es ist ein besonderer Moment für mich in einer sehr besonderen Zeit. Aktuell befinden wir uns in einer gesellschaftlichen Ausnahmesituation - dies galt auch für die Zeit, in der diese Prozession entstanden ist. Nun ist die Tradition bereits über 600 Jahre alt und natürlich berührt es mich, sie als Bürgermeister weiterführen zu dürfen.

Wie haben Sie sich darauf vorbereitet?

Hövekamp: Für mich geht es in der Osternacht darum, sich auch auf die Symbolik der Prozession einzulassen. Die Teilnehmenden starten aus der Nacht in den Morgen, aus der Dunkelheit in die Helligkeit eines neuen Tages. Alleine diese Tatsache sorgt für eine einmalige Atmosphäre, auf die ich mich sehr freue.

Haben Sie die Pestprozession schon einmal als Teilnehmer erlebt?

Hövekamp: Ich habe schon an verschiedenen Prozessionen teilgenommen, an dieser allerdings noch nie. Umso bewegender ist es für mich, diese liturgische Veranstaltung nun in meinem Amt als Bürgermeister erstmalig erleben zu können.

Die Prozession beginnt um 5 Uhr morgens am Ostersonntag auf dem Marktplatz. Es herrscht Maskenpflicht, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.