Kommt man am Ostersonntag in die Kirche St. Georg in Hiddingsel, bietet sich ein ungewöhnlicher Anblick. Man wird fern an eine Krippenlandschaft zu Weihnachten erinnert. Eine Krippe zu Ostern? Nicht ganz. Der sogenannte Ostergarten ist ab heute in der Kirche zu bestaunen.

Was nach viel Organisation und Arbeit aussieht, haben die Mitglieder des Liturgieausschusses der Seelsorgeeinheit Buldern/Hiddingsel mal eben innerhalb von zwei Wochen auf die Beine gestellt. „Das war schon viel Arbeit“, berichten die Mitglieder.

Alles selbst gemacht

Denn (fast) alles, was hier zu sehen ist, ist mit viel Liebe und Sorgfalt selbst gemacht worden. In Hiddingsel wurden unter anderem ganze fünf Kartons Moos verarbeitet, bunter Stoff für die Egli-Figuren (das sind kunsthandwerkliche Hilfsmittel zur Darstellung und zum Erzählen biblischer Geschichten), viel Holz und auch einige Ytong-Steine.

Der Clou an der Sache: Der Ostergarten ist ab heute nicht in seiner vollen Pracht zu bestaunen, sondern wird nach und nach, passend zu den Ostertagen, aufgebaut. Die Mitglieder des Liturgieausschusses können sich gut vorstellen, dass der Ostergarten auch in den kommenden Jahren zu sehen sein wird.

Mehr zu den Ostergärten erfahren Sie in der Osterausgabe der Dülmener Zeitung.